JE Júlia Eleutério

(crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Prepare o guarda-chuva, porque o Distrito Federal terá mais um dia chuvoso nesta terça-feira (23/11). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu terá muitas nuvens. Para o período da tarde, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No entanto, a temperatura máxima deve subir para 32ºC na capital. A temperatura mínima registrada foi de 16ºC. A umidade relativa do ar ficará entre 40% e 95%. No Plano Piloto, a máxima e mínima prevista é de 29ºC e 18ºC, respectivamente.



O meteorologista do Inmet, Cleber Souza, destaca que as chuvas durante a tarde são comuns nesse período devido às variações de temperaturas. “Normalmente, ocorre na parte da tarde por conta da ocorrência do aquecimento e da alta umidade. Com isso, tem a maior probabilidade de pancadas de chuva nesse período”, explica o meteorologista.



Importante ressaltar que o Inmet emitiu um alerta amarelo para o perigo das chuvas intensas na região do DF válido até às 11h desta terça. Os ventos podem atingir de 40 a 60 km/h. Porém,não há indicativos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Em casos de emergências ou situações de risco, é recomendado entrar em contato com a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).



Cuidados



Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia