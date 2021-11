Restaurantes comunitários recebem o projeto Circula Forrólengo

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Nesta quinta-feira (25/11) e sexta-feira (26/11), o projeto Circula Forrólengo irá realizar suas duas últimas apresentações do ano. Ocupando o Restaurante Comunitário do Riacho Fundo II na quinta-feira, e o Restaurante Comunitário do Recanto das Emas na sexta-feira, o projeto estará promovendo apresentações do Mamulengo Fuzuê e do Caco de Cuia. Ambas as atrações começam às 11h30, trazendo a alegria e a irreverência da cultura na hora do almoço.

O projeto é uma continuação de uma ação realizada em 2019, a partir dos recursos fornecidos pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. O projeto conseguiu superar os desafios da pandemia e é sinônimo de representatividade, pois mostra um pouco da cultura nordestina ao brasiliense por meio do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, Mamulengo Fuzuê e do forró.

Desde outubro, o projeto circula por três cidades: Recanto das Emas, Riacho Fundo I e Riacho Fundo II. As apresentações nos restaurantes comunitários seguirão todos os cuidados e protocolos anti-covid, e estão sendo realizadas gratuitamente.