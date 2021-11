Grupo de tambor de crioula se apresenta neste sábado (27), no Guará

CB Correio Braziliense

(crédito: Webert da Cruz )

A partir das 14h deste sábado (27/11), O grupo Tambor de Crioula Flores de São Benedito se apresenta na Casa de Cultura do Guará. O evento gratuito é o encerramento da primeira edição do projeto que leva o mesmo, que, nos últimos meses, fez oficinas, presenciais e online, que visa levar a cultura tradicional do Tambor de Crioula para os espaços públicos, pontos de cultura e demais locais que dialogam com a valorização da cultura popular.

O encerramento, que seguirá todos os protocolos anti-covid, contará com a marcha de tambor do grupo anfitrião e também com a presença de Mestre Chico, importante figura da cultura popular do Maranhão. O Mestre se apresenta e vai repassar fundamentos, toques, cantos e energias da tradição do tambor de crioula.

O projeto Flores de São Benedito foi idealizado em 2009 por pessoas naturais do estado do Maranhão e que tem como mentor o cantor, compositor, luthier e percussionista, Francisco Lucas Macedo, conhecido como Mestre Chico Macedo ou Chico Broca. O Mestre, hoje aos seus 81 anos, é um dos detentores dos saberes ancestrais do Tambor de Crioula. Junto a ele estão outros profissionais da cultura, como Barrabás e Preto Celso, artistas também naturais do estado que apoiam e colaboram com o grupo.

Encerramento do projeto Flores de São Benedito

27 de novembro, às 14h, na Casa de Cultura do Guará. Gratuito.