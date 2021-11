GDF estabelece novas regras para funcionamento de salões de beleza no DF

RN Renata Nagashima

(crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Governo do Distrito Federal (GDF) alterou regras e protocolos a serem seguidos por salões de beleza, barbearias, esmalterias e centros estéticos. As medidas foram publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (24/11). As regras passam a valer a partir de hoje.

A publicação determina que os salões de beleza devem higienizar as cadeiras de uso coletivo regularmente, esterilizar todos os equipamentos de trabalho após cada atendimento, e, para cada cliente, as toalhas e lençóis devem ser de uso exclusivo para aquela pessoa durante o atendimento.

Dentre as normas gerais para todos os estabelecimentos, os salões deverão:

>> garantir a distância mínima de um metro entre as pessoas e grupos de pessoas, limitados a 6 pessoas, inclusive como critério para definição da capacidade máxima do estabelecimento;

>> utilização de equipamentos de proteção individual, a serem fornecidos pelo estabelecimento, por todos os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço;

>> priorizar, no atendimento aos clientes, o agendamento prévio ou a adoção de outro meio que evite aglomerações de pessoas;

>> disponibilizar álcool em gel 70% a todos os frequentadores;

>> manter os banheiros e demais locais do estabelecimento higienizados e com suprimentos suficientes para possibilitar a higiene pessoal dos frequentadores, empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço;

>> utilização de máscaras de proteção facial, por todos os cidadãos; e

>> privilegiar a ventilação natural do ambiente, e no caso do uso de ar-condicionado, realizar manutenção e limpeza dos filtros regularmente.



Antes, os estabelecimentos tinha limite no horário de funcionamento das 10h às 19h, eram obrigados a manter distância de dois metros entre as cadeiras de atendimento, era proibida a permanência de pessoas em cadeiras de espera dentro dos estabelecimentos e o atendimento só poderia ser agendado, para que não houvesse cliente na espera.

Penalidades

Se algum estabelecimento voltar a funcionar antes do prazo, ou descumprir algumas das regras, poderá sofrer penalidades como pagamento de multas de até R$ 20 mil — com variação a depender da gravidade — e até perder o alvará de funcionamento.