RM Rafaela Martins

(crédito: Divulgação - CEB)

As comportas da Barragem do Lago Paranoá serão abertas entre 11h30 e 12h, desta quarta-feira (24/11). A ação é necessária para a manutenção da cota máxima do espelho d'água, para evitar o transbordamento. Inicialmente, os profissionais da Companhia Energética de Brasília (CEB) abriram 10 cm das comportas.

O procedimento é previsto no Plano de Segurança da Barragem, e inclui o alerta, por SMS, dos moradores que vivem ao longo do rio, para evitar acidentes. Além disso, há o toque de sirenes para completar o aviso de que o volume de água do rio vai aumentar consideravelmente. A ação exige um trabalho integrado entre a CEB, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros.

A Defesa Civil e os demais órgãos pedem aos cidadãos que saiam imediatamente da margem do rio durante o procedimento, procurando um lugar mais alto e longe do curso d'água.

Recorrente

Em fevereiro também houve abertura das comportas do Lago Paranoá. Com as chuvas registradas no início do ano, o reservatório de águas alcançou a cota de 1000,60 metros. Desta forma, após o sobrevoo de helicóptero realizado pelo Corpo de Bombeiros, com a finalidade de controlar o volume de água represado, a CEB adotou o procedimento de abertura de comportas da Barragem do Paranoá, atendendo aos protocolos de segurança.

“Os três primeiros meses de do ano são os mais chuvosos no Distrito Federal. Com o aumento do volume de água, a equipe técnica da CEB Geração sinalizou a necessidade iminente de abertura das comportas do vertedouro da Barragem Paranoá”, explicou o Diretor-Geral da CEB Geração, Eduardo Roriz, à época.

Vale ressaltar que o monitoramento e controle do nível do lago é uma atribuição da CEB Geração, que se prepara com antecedência para abertura dos portões.

*Com informações da Defesa Civil