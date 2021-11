Policiais do Bope do DF participam de treinamento com forças especiais dos EUA

DD Darcianne Diogo

Bope participa de treinamento com forças dos EUA - (crédito: PMDF/Divulgação)

Policiais do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Distrito Federal (Bope/PMDF) participaram, entre outubro e novembro, de um treinamento especializado com as forças especiais dos Estados Unidos, uma espécie de intercâmbio internacional de treinamento conjunto.

Por um mês, policiais dos EUA estiveram em Brasília para participar da formação da equipe do Bope, treinando diferentes técnicas e táticas do universo das operações especiais, como contraterrorismo, resgate de reféns, combate urbano, operações helitransportadas, ações em ônibus e metrô, entre outros.

Treinamento aconteceu em Brasília (foto: PMDF/Divulgação)

A operação também contou com a participação do Comando de Operações Táticas (COT) e do Comando de Aviação Operacional (CAOP), ambos da Polícia Federal. Segundo a PMDF, a iniciativa, além de promover a integração entre diferentes instituições e países, o intercâmbio permite a constante atualização técnica, sendo depois multiplicada para o restante do efetivo da unidade e de toda a instituição, dentro dos diferentes cursos e treinamentos promovidos pelo Bope.