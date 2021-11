Inscrições para centros de esportes no Riacho Fundo I, Samambaia e São Sebastião

Quem não possuir acesso à internet, pode comparecer ao Centros Olímpicos e Paralímpicos mais próximo - (crédito: Pedro Ventura/ Agência Brasília)

A partir de sábado (27/11) estarão disponíveis inscrições para uma das 18 mil vagas dos Centros Olímpicos e Paralímpicos (COPs) do Distrito Federal. A informação foi publicada no Diário Oficial do DF desta quarta-feira (24/11). A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) disponibilizará oportunidades para as Regiões Administrativas do Riacho Fundo I, Samambaia e São Sebastião.

A matrícula será dividida em etapas, com a primeira sendo exclusivamente on-line, através do Sistema de Gestão dos Centros Olímpicos e Paralímpicos (Sigecop), até o dia 6 de dezembro. Ao todo são mais de 18 mil vagas divididas em 20 modalidades esportivas.



A secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira, destaca que um dos pontos mais priorizados pela secretaria foio retorno das atividades presenciais dos centros, aumentando o número de vagas e investindo na melhoria da estrutura.



As atividades dos COPs podem ser praticadas por crianças de até quatro anos. Entre as modalidades estão voleibol, jiu-jitsu, karatê, basquete, ginástica, dança, futsal, futebol de areia, natação, hidroginástica, vôlei de praia, atletismo, pilates, judô, tênis, entre outras, estão previstas para ter 100% da capacidade do número total de alunos previstos. Para as pessoas com deficiência, serão oferecidos atletismo, bocha, estimulação básica, goalball, hidroginástica, natação, parabadminton, entre outras. Todas as aulas realizadas serão condicionadas à observância dos protocolos da Covid-19.



Aqueles candidatos que tiverem qualquer tipo de deficiência serão avaliados por uma equipe multidisciplinar antes das atividades iniciarem, que indicará a turma mais compatível para a pessoa. Além das turmas exclusivas para pessoas com deficiência, as turmas regulares terão 5% (cinco por cento) das vagas destinadas aos candidatos que forem encaminhados pela equipe multidisciplinar.



No caso do candidato ou de seus representantes legais não possuírem acesso à internet ou tiverem dificuldade no acesso ao SIGECOP, basta comparecer ao seu respectivo Centro Olímpico e Paralímpico, podendo solicitar auxílio de um servidor para efetivar o cadastro de inscrição nos seguintes dias e horários: às segundas-feiras, das 14h às 18h; e de terça à sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer