Saidão: 49 presos do DF não retornaram à cadeia e estão foragidos

DD Darcianne Diogo PG Pablo Giovanni*

Dos mais de 1,9 mil presos liberados para o penúltimo saidão do ano no Distrito Federal, 43 deles estão foragidos, ou seja, não se apresentaram nas respectivas unidades prisionais, como determina a Vara de Execuções Penais (VEP). Os dados são da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF).

Na sexta-feira (19/11), a Justiça liberou 1.979 detentos do Complexo Penitenciário da Papuda e do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). Os internos deveriam retornar na terça-feira (23/11), mas 43 — o que corresponde a 2,17% — decidiram não voltar e são considerados foragidos.

A Seape-DF reforça que o detento que não retornar no dia e no horário previstos poderá perder o direito ao regime semiaberto. Ainda de acordo com a pasta, a maioria dos custodiados que não retornaram são lotados no Centro de Internamento e Reeducação (CIR).

Saída temporária

No penúltimo saidão do ano, foram liberados 991 detentos do CPP; 913 do CIR; dois do Centro de Detenção Provisória (CDP 2); e dois das Penitenciárias do Distrito Federal (PDF 1 e 2). Oitenta e duas mulheres, duas transexuais e dois homens da Penitenciária Feminina do DF também foram beneficiados com o saidão.

A VEP estabeleceu, por meio da portaria, oito saídas temporárias este ano, totalizando 35 dias. A última deve ocorrer próxima ao Natal. Qualquer pessoa pode fornecer informações anonimamente sobre os detentos via Whatsapp da Polícia Penal (61 99451-9650), Polícia Civil (61 98626-1197) ou pelos telefones 190 (Polícia Militar) e 197 (PCDF).

Operação Fênix

Policiais penais do DF desencadearam a operação Fênix no sentido de fiscalizar os custodiados. Foram empregados 57 policiais e 14 viaturas. Os policiais visitaram nove cidades do DF e fiscalizaram, no total, 541 detentos que estavam em casa. Dez deles foram recolhidos às unidades de origem por estarem descumprindo às restrições.