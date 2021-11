BG Bernardo Guerra*

Como forma de garantir uma comemoração de Natal digna para centenas de crianças e adolescentes de instituições de acolhimento do Distrito Federal, a Vara da Infância e da Juventude do DF (VIJ-DF) lança a Campanha de Natal 2021. A ação faz parte do programa social e de voluntariado Rede Solidária Anjos do Amanhã e vai até o dia 17 de dezembro.

Márcio Alves, coordenador da campanha e supervisor da Rede, afirma que a situação financeira das entidades tem se agravado sobretudo pelo atraso do repasse da verba por parte do governo, o que dificulta, entre outras coisas, a realização da festa de Natal das crianças e adolescentes acolhidos. A campanha organizada pela VIJ-DF irá beneficiar seis instituições de acolhimento que solicitaram ajuda: Batuíra, Casa do Caminho, Casa Transitória de Brasília, Nosso Lar, Lar de São José e Irmão Áureo. Juntas, elas acolhem mais de 200 crianças e adolescentes.

Podem ser doados alimentos para a ceia de Natal — chester, peru, pernil, panetone, chocotone, leite condensado, creme de leite, gelatina sem sabor e frutas natalinas —, cestas básicas, roupas, calçados e brinquedos para as crianças, móveis e utensílios do lar, materiais de limpeza e higiene pessoal, além de valores em dinheiro. Veja abaixo como doar.

As necessidades variam conforme a entidade. Enquanto a Batuíra, por exemplo, pede itens para a ceia, a Casa do Caminho e a Irmão Áureo esperam receber roupas e calçados para as crianças e adolescentes usarem nas festividades de fim de ano e no dia a dia. Ivone Lima Siqueira, assistente social da Casa do Caminho, explica que como a pandemia causou um grande impacto financeiro para todos, as doações acabaram reduzindo significativamente. Logo, a parceria e o apoio daqueles que se sensibilizam é de suma importância neste momento.

Para a Casa Transitória de Brasília, a maior necessidade no momento é de cestas básicas, materiais de limpeza e de higiene pessoal, caixas de leite e achocolatados. O Nosso Lar pede carne, frango, frutas, roupas e calçados. A prioridade do Lar de São José é receber leite integral, achocolatado, café, óleo, desodorante, xampu, condicionador, creme de pentear e sabão em pó, mas aceita também outros tipos de doações. Todos que desejarem ajudar as instituições de alguma forma devem entrar em contato com a Rede Solidária Anjos do Amanhã.

Campanha de Natal 2021 da VIJ-DF

Doações até 17 de dezembro.

Para doar, entre em contato pelo e-mail anjosdoamanha@tjdft.jus.br ou pelos números de telefone/WhatsApp (61) 9 9658-2265, 9 9591-3620 ou 9 926-7 6082, das 12h às 19h, em dias úteis.

