Covid-19: Ibaneis amplia dose de reforço para quem tem 18 anos ou mais

SS Samara Schwingel

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), ampliou a aplicação da dose de reforço da vacina contra a covid-19 para pessoas com 18 anos ou mais. Para receber a chamada terceira dose é preciso completar, pelo menos, cinco meses de segunda dose. O anúncio foi feito pelas redes sociais do governador nesta sexta-feira (26/11) e a medida passa a valer a partir da próxima segunda-feira (29/11).

Segundo Ibaneis, a ampliação foi possível após o DF receber mais doses da Pfizer. "Recebemos, na noite de ontem, mais 86.580 doses da Pfizer para dose de reforço. Com isso, a partir de segunda-feira (29), ampliaremos a faixa etária de vacinação para todos acima de 18 anos que já tomaram a D2 há pelo menos 5 meses", escreveu no Twitter.

Além disso, o chefe do Executivo local informou que o Ministério da Saúde vai enviar mais vacinas de forma gradativa para que todos possam ser atendidos. "O Ministério da Saúde vai nos encaminhar as doses de forma gradativa para atendermos ao público que for completando esse período de 5 meses após a segunda dose", publicou.

Além de ampliar a aplicação da dose de reforço, o governo local busca pessoas que ainda não tomaram a primeira dose contra o novo coronavírus. Neste sábado (27/11), a Secretaria de Saúde fará um novo Dia D, com pontos de atendimento em locais de grande movimentação.