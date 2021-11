RN Renata Nagashima

Pessoas com 40 anos ou mais poderão receber a terceira dose (D3) da vacina contra a covid-19 a partir desta sexta-feira (26/11). O anúncio foi feito pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), nesta quinta-feira (25/11), por meio de sua conta pessoal no Twitter. Quem recebeu a D2 há, pelo menos, cinco meses pode procurar um dos postos de vacinação a partir de amanhã.

“A partir desta sexta-feira (26), a dose de reforço estará liberada para a população acima de 40 anos que já tenha tomado a segunda dose há 5 meses ou mais. Seguimos avançando na vacinação para vencer a covid-19”, disse o chefe do Executivo por meio de sua rede social.

Quem se imunizou com a vacina de dose única (DU) da marca Janssen, e está na faixa etária determinada, também terá direito à dose de reforço. A dose tomada inicialmente é equivalente às D1 e D2 das demais marcas, e a dose de reforço corresponde à terceira aplicação.

Antes da determinação, a aplicação do reforço estava liberada apenas para pessoas com 57 anos ou mais.