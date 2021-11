Samambaia recebe Carreata da Defensoria Pública do DF em dezembro

CB Correio Braziliense

Atendimentos serão agendados e presenciais - (crédito: Defensoria P?blica DF/Divulgacao)

Serviços e orientações sobre exames de DNA, investigação de paternidade, pensão alimentícia, divórcio, atendimento psicossocial e orientação jurídica estarão mais próximos dos moradores de Samambaia entre os dias 2 e 3 de dezembro. Isso porque a cidade receberá a Carreta da Defensoria Pública.

Das 8h às 17h, na Administração Regional de Samambaia, os agentes da defensoria atenderão a população. Os organizadores calculam que cerca de 200 crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade, sejam atendidas, conforme agendamento prévio. Além disso, outras demandas da comunidade poderão ser resolvidas, além de orientações gerais sobre como os cidadãos podem acionar da Defensoria Pública do DF.

A iniciativa faz parte do Programa de Atendimento Integrado (PAI), que consiste em uma interface de atuação direta e em conjunto com os conselhos tutelares de todo o Distrito Federal. A última parada da Carreta, em 2021, é resultado da parceria entre a DPDF, a Coordenação Regional de Ensino de Samambaia, a Administração Regional de Samambaia e os Conselhos Tutelares do DF.