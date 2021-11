Check-in para a prisão: traficante é preso após receber cocaína no Aeroporto JK

DD Darcianne Diogo

(crédito: Reprodução/Polícia Civil do Distrito Federal)

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um traficante suspeito de levar cocaína do Aeroporto de Brasília para uma distribuidora de bebidas de Águas Lindas de Goiás. A droga teria chegado à capital num avião de carga e entregue em uma distribuidora de bebidas de Águas Lindas de Goiás.

Policiais civis da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) receberam a informação de que a encomenda estaria em trânsito no Aeroporto JK. Após monitoramento, os investigadores constataram que a cocaína seria levada até uma distribuidora de bebidas de Águas Lindas de propriedade do próprio traficante é da mulher dele.



Após abordagem do suspeito, foram encontrados e apreendidos dois sacos plásticos, sendo um transparente, e outro de cor preta, ambos contendo cocaína. Dentro do estabelecimento, a polícia encontrou uma balança de precisão, um rolo de papel filme, bem como outro saco plástico menor também contendo droga.

O traficante e a mulher foram presos, uma vez que a mulher tentou esconder uma porção menor de drogas na distribuidora O casal também foi indiciado por associação para tráfico. A PCDF segue com as investigações para localizar o suspeito que trouxe a droga. A corporação reforça que mantém vigilância constante no Aeroporto Internacional de Brasília, e em caso de suspeita de fato criminoso, denuncie pelo telefone 197.