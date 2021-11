Chegamos! Acompanhe o Correio Braziliense no TikTok

SC Samuel Calado

(crédito: Samuel Calado/CB)

O Correio Braziliense, o grande jornal da capital, dá mais um passo no universo das redes sociais. A partir desta sexta-feira (26/11), a geração TikTok poderá acompanhar as principais notícias no perfil oficial do jornal (@correio.braziliense) na plataforma, que também está presente no Twitter, no Instagram, Facebook, no WhatsApp e no Telegram.

Através de conteúdos interativos e direcionados ao público da plataforma, o seguidor ficará por dentro de tudo que acontece no DF, no Brasil e no mundo. Outros projetos estão por vir nos próximos dias. Acompanhe e interaja.