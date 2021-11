Segunda parcela do Cartão Gás já está disponível para 70 mil famílias

CB Correio Braziliense

(crédito: Angelo Carvalho)

Desde da última sexta-feira (26/11), está disponível a segunda parcela do Cartão Gás para as famílias beneficiadas. O auxílio exclusivo para compra de botijões de gás já alcança aproximadamente 70 mil famílias e nesta segunda vez contempla 355 novos beneficiários, que após a exclusão de inelegíveis com a atualização do cadastro único.

Para quem é novo no Cartão Gás, as informações estão disponíveis a partir de segunda-feira (29). As famílias devem acessar o site do GDF Social para checar a data e o local de retirada dos cartões do programa. Vale lembrar que é necessário levar um documento oficial com foto para uma das agências do BRB para retirada.

O desbloqueio do cartão deve ser feito no próprio banco, no aplicativo BRB Social ou pelo telefone: 3029-8440. O benefício é de R$ 100 e o saldo pode ser acompanhado pelo app, disponível de forma gratuita nas lojas virtuais do Android e IOS.

O Cartão Gás é uma medida do Governo do Distrito Federal para famílias da região. Lançado dia 10 de agosto, o benefício tem parcelas bimestrais para inscritos no Cadastro Único que cumpram o pré requisito de ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo, ter declarado comprometimento de renda com a aquisição do GPL 13 kg, residir no Distrito Federal e ter idade igual ou superior a 16 anos.

Apenas estabelecimentos credenciados estão aptos a trocar o auxílio em um botijão de gás, e o benefício só vale para o botijão normal, de 13 kg. Para saber onde é possível resgatar o auxílio, basta acessar a lista disponível no site Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec).