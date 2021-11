Sol Nascente ganha reforço no transporte público a partir desta segunda-feira

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Quem faz uso do transporte público em Sol Nascente a partir desta segunda-feira (29/11) poderá contar com uma nova linha no transporte público. A pedido dos moradores, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) vai implantar novos serviços e ampliar horários de linhas já existentes.

A nova linha circular 364.5, atenderá ao Condomínio Pinheiros, passando pelo Gilliard até chegar em Ceilândia Centro e ao JK Shopping. Serão 36 horários em dias úteis e aos sábados e 18 aos domingos. A tarifa cobrada será de R$ 2,70.

Já a linha 364.1, que atende ao condomínio Vitória Maranata, terá ampliação no número de viagens. Serão mais 10 saídas nos dias úteis, quatro aos sábados e mais duas aos domingos.

A linha 333.8, que passa pelo Trecho III da região indo até o Taguatinga Shopping, terá ampliação no itinerário para atender ao conjunto B, da Chácara 151, em complemento à operação da 0.928, em que o trajeto parte da QNR indo até Ceilândia Centro, pela Via Estádio.

Os novos itinerários e horários podem ser consultados no site DF no Ponto.

Solicitações

Os passageiros podem fazer pedidos de criação, alteração de itinerários e aumento na quantidade de viagens das linhas de ônibus pelo número 162 ou pela ouvidoria do GDF.

Serviço

Nova Linha

364.5 - Sol Nascente (Trecho II)/Condomínio Pinheiros/Gilliard/Ceilândia Centro/JK Shopping.

Tarifa: R$ 2,70

Aumento de Viagens

364.1 - Cond. Pinheiros/SH Sol Nascente (Condomínio Vitória Maranata)

Alteração de Itinerário

333.8 - QNR 5/SHSN Trecho III (P1 Norte - Via M3)/Taguatinga (Estádio-Taguatinga Shopping)