Linhas de ônibus do Gama e de Santa Maria terão mudanças; confira onde embarcar

CB Correio Braziliense

(crédito: Agência Brasília)

A partir deste sábado (4/9), os usuários de transporte público do Gama e Santa Maria com destino ao Cruzeiro, Sudoeste, bem como aos setores de Indústria e Abastecimento (SIA) e de Armazenagem e Abastecimento Norte (Saan) passarão a embarcar nos terminais do BRT Sul. Com a mudança, as linhas que circulavam por essas vias serão suspensas.



Os passageiros serão atendidos por quatro novas linhas de ônibus, do tipo Padron, que fazem parte da renovação de frota da empresa Pioneira. Os coletivos circularão pela faixa exclusiva do BRT Sul, em viagens mais rápidas, devido à redução do tempo de deslocamento.

Novos trajetos



A linha 2210 sairá do terminal do BRT do Gama até o Cruzeiro, passando pelo SIA e pelo Saan. Em Santa Maria, sairão do terminal do BRT duas novas linhas paradoras: a 2309 irá até o Cruzeiro e ao Sudoeste , passando pelo SIA; a linha 2310 seguirá para o SIA e o Saan. Já a 2211 deixará a estação Park Way do BRT, com destino ao SIA, ao Cruzeiro e ao Sudoeste.



Também haverá mudanças para os passageiros com destino ao Setor Militar Urbano (SMU). A partir de sábado (4/9), o público deverá embarcar no BRT até a Rodoviária do Plano Piloto e, na sequência, pegar os coletivos das linhas 0.143, 143.2 e 108,5. A tarifa terá o valor único de R$ 5,50.

Para integração nas linhas do BRT é preciso apresentar o cartão BRB Mobilidade. Os passageiros que ainda não têm o item devem solicitá-li nos terminais do BRT no Gama, em Santa Maria ou na estação do Park Way.

As bilheterias do Gama e do Park Way funcionam de segunda a sexta-feira, das 5h às 22h. Em Santa Maria, o atendimento ocorre diariamente, das 5h às 22h.

Suspensão

Confira as linhas que deixarão de circular após as mudanças:

203.3 – Gama/Rodoferroviária (Saan)

203.6 – Gama Sul-Leste/Cruzeiro (SIA/Saan/Rodoferroviária)

203.7 – Gama Oeste/Cruzeiro (SIA/Saan/Rodoferroviária)

0.256 – Santa Maria/SIA-Cruzeiro-Sudoeste

0.276 – Santa Maria (Qd. 400)/SIA-Saan

256.1 – Santa Maria/SIA-Saan (Rodoferroviária)

256.2 – Santa Maria/QG Exército (Sudoeste)

Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob)