Espécies não costumam ser vistas na trilha e a recomendação é não estabelecer contato direto com esses animais -

Enquanto andava pela Trilha das Capivaras, no Parque Nacional de Brasília, um visitante se deparou com a ilustre presença de uma cobra cascavel na manhã desta segunda-feira (29/11). Também conhecido como Água Mineral, o local abriga diversas espécies de animais e é procurado por moradores da capital para praticar atividades ecológicas e de lazer.



“Além da surpresa e do medo, fiquei maravilhado com a beleza do animal, que deveria medir 1,5 metro. Parece que tinha acabado de se alimentar, pois estava com o estômago dilatado”, disse o jornalista José Carlos Vieira, que costuma passear nas trilhas da Água Mineral, recém-aberta. “É importante respeitar a fauna e a flora do parque, os intrusos somos nós”, acrescentou.

A chefe da Unidade de Conservação Juliana Alves explicou que não é comum essas espécies serem vistas na trilha Capivara, mas os encontros ocorrem eventualmente. “O Parque Nacional de Brasília cumpre seus principais objetivos de criação, como a preservação da fauna e da flora do bioma Cerrado; portanto há diversas espécies de serpentes em seu território”, destacou Juliana. “Ao avistar um animal silvestre, como as serpentes, os visitantes devem contemplar à distância, evitando qualquer tipo de interação direta”, orientou.

Devido à pandemia do coronavírus, o parque ficou fechado por alguns meses, mas está funcionando desde junho do ano passado. As piscinas reabriram para o público na segunda-feira (22/11). O funcionamento é das 6h às 16h, com permanência máxima até às 17h.

Água Mineral

Criado em 29 de novembro de 1961, o parque possui mais de 42 mil hectares. A principal atração é o conjunto de piscinas naturais. Outra opção, que leva muitos visitantes ao local, é para a prática de esporte em contato com a natureza. O parque dispõe de duas trilhas de pequena a média dificuldade: a da Capivara – trilha para caminhada, indicada para crianças acompanhadas por um responsável e com duração aproximada de 20 minutos; e a da Cristal Água – para caminhada e prática de mountain bike, com duração de 1h a 3h40 de caminhada e de 20 minutos a 1h30 de bicicleta, conforme percurso escolhido.



Além da flora rica em biodiversidade, a fauna é abundante, composta por espécies raras ou ameaçadas de extinção, tais como: lobo-guará, tatu-canastra, tamanduá-bandeira, jaguatirica e ouriço-caixeiro. Várias outras espécies não ameaçadas também podem ser encontradas na Unidade de Conservação, como mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes.