Polícia caça homem que matou mulher grávida, enteada de 1 ano e fazendeiro

DD Darcianne Diogo

Wanderson Mota Protácio é procurado pela polícia suspeito de triplo homicídio - (crédito: Material cedido ao Correio)

As forças de segurança do estado de Goiás se mobilizam para localizar o paradeiro de Wanderson Mota Protácio. O homem é acusado de matar a esposa grávida de 4 meses, a enteada, de 1 ano e 8 meses e um fazendeiro vizinho. O caso macabro aconteceu na noite desse domingo (28/11), em Corumbá de Goiás — distante cerca de 124km de Brasília.



Segundo informações preliminares da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), Wanderson assassinou a mulher e a criança dentro de casa com uma faca. Depois disso, ele foi até a fazenda do patrão, onde furtou um revólver com seis munições e se deslocou até uma propriedade vizinha. Lá, ele matou o fazendeiro Roberto Clemente de Matos e tentou estuprar a esposa dele.

Homem abandonou caminhonete na beira de estrada (foto: Material cedido ao Correio)

A mulher ainda foi baleada e, de acordo com a apuração policial, fingiu-se de morta para escapar com vida. O assassino levou a caminhonete de Roberto e abandonou o veículo após alguns quilômetros, na GO-225. Neste momento, equipes da PMDF e PCGO estão em diligências para localizar o homem.