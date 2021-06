Polícia pede ajuda para encontrar acusado de triplo homicídio em Ceilândia

CM Cibele Moreira

(crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) reforça o apelo para encontrar Lázaro Barbosa de Souza, 33 anos, acusado pelo triplo homicídio em Ceilândia na madrugada de quarta-feira (9/6). Segundo investigações, ele teria sequestrado Cleonice Marques, 43, após matar o empresário Cláudio Vidal de Oliveira, 48, e os filhos Carlos Eduardo Marques Vidal, 15, e Gustavo Marques Vidal, 21.

Delegado-chefe da 24ª Delegacia de Polícia (Setor O–Ceilândia), Raphael Seixas, que está à frente do caso, pede apoio da população para encontrar o suspeito que tem longa ficha criminal. Contra ele, há um mandado de prisão em aberto, emitido pela Justiça da Bahia por homicídio qualificado entre outras condenações não cumpridas por roubo e estupro. Segundo o delegado Raphael Seixas, ele também é acusado de cometer vários crimes nas regiões do entorno.

Caso alguém aviste Lázaro, pode entrar em contato com o disque denúncia 197 da polícia civil. A ligação é anônima. As buscas por Cleonice Marques continuam: roupas da vítima estão sendo utilizadas pela equipe da Polícia Militar para auxiliar no rastreio com cães farejadores da corporação.

A operação para encontrar a empresária segue com a participação de delegados, agentes da Divisão de Repressão ao Sequestro (DRS) da Polícia Civil, policiais rodoviários federais, Corpo de Bombeiros e policiais militares de diferentes batalhões. Até a publicação desta nota, Cleonice não havia sido encontrada.