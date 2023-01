MPDFT pede informações sobre medidas adotadas pelo GDF

CB Correio Braziliense

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) expediu ofício à governadora do DF em exercício, Celina Leão, e ao interventor da União na Segurança Pública do DF, Ricardo Capelli, para solicitar informações sobre as providências que foram adotadas pelo Governo do Distrito Federal antes e durante os eventos ocorridos na Esplanada dos Ministérios no último domingo (8/1). O ofício foi assinado pelo procurador-geral de Justiça do DF, Georges Seigneur, nesta quarta-feira (11/1).

De acordo com o MPDFT, o intuito é saber se os protocolos firmados entre os órgãos de segurança foram cumpridos e se houve adaptação após a informação de que haveria aumento de manifestantes. Além disso, a autarquia solicitou informações sobre as ordens que foram determinadas para que os manifestantes pudessem ultrapassar livremente a faixa de contenção que os separava da Praça dos Três Poderes e sobre o monitoramento dos ônibus que entraram no Distrito Federal a partir de sexta-feira (6/1).

Além disso, a Procuradoria-Geral de Justiça pede informações sobre o número de pessoas acampadas no QG do Exército no fim de semana dos fatos e se houve alteração no quantitativo de sábado (7/1) para domingo (8/1), se já haviam tratativas com os demais órgãos públicos a respeito da desmobilização dos manifestantes e sobre os responsáveis diretos pelo acompanhamento e monitoramento dos manifestantes que iniciaram a marcha pelo eixo monumental até a sua concentração na Esplanada dos Ministérios. Por fim, o MPDFT pede, ainda, os relatórios operacionais da Polícia Militar do Distrito Federal relativos aos atos atentatórios praticados no dia dos fatos.

Gestão de crise

Na segunda-feira (9/1), o MPDFT criou o Grupo de Gestão de Crise para Acompanhamento da Intervenção Federal no Distrito Federal. O objetivo é dar fim ao comprometimento da ordem pública após os ataques às instituições do último domingo (8/1). O grupo é coordenador pelo procurador-geral de Justiça.

