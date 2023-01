PM Pedro Marra

O Distrito Federal registrou, nesta quinta-feira (12/1), taxa de transmissão do novo coronavírus de 0,66. O número divulgado pela Secretaria de Saúde (SES) indica que a cada 100 pessoas podem infectar outras 66 na capital do país. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), quando o número fica abaixo de 1, a pandemia tende a melhorar.

De acordo com o boletim epidemiológico de covid-19, a última vez que a taxa de transmissão do vírus ficou abaixo de 0,66 foi em 3 de agosto de 2022, quando o número ficou em 0,65. Nesse sentido, a SES notificou 252 novos casos. O total é de 891,7 mil nesta pandemia.

A média móvel de casos também segue baixa, em 338,40, a menor desde 14 de novembro do ano passado, data na qual a Secretaria de Saúde registrou o indicador em 323,40. Sem registro de mortes notificadas ou ocorridas pela 18ª vez seguida, a média móvel segue zerada na capital.

