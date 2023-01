PCDF apura envolvimento de policiais civis em atos antidemocráticos

MF Mila Ferreira

Com intuito de responsabilizar os policiais civis que, "porventura", tenham participado dos atos antidemocráticos ocorridos no último domingo (8/1) na capital do país, o delegado-geral, Robson Cândido, determinou, nesta quinta-feira (12/1), a instauração de Procedimento Apuratório Disciplinar no âmbito da Corregedoria Geral de Polícia.

Em nota, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que a medida faz parte de um conjunto de ações necessárias para que, "nos limites constitucionais e legais das atribuições da Polícia Civil, a ordem seja recuperada e restabelecida".

Prontidão

O Delegado-Geral da Polícia Civil, Robson Cândido, determinou que, a partir dessa quarta-feira (11/1), os gestores da corporação deveriam permanecer em estado de prontidão operacional. A medida prevê que os policiais sejam convocados para trabalhar a qualquer momento.

O comunicado foi publicado nas redes sociais da PCDF e, de acordo com o texto, a determinação vale até “a normalização da ordem pública na capital da República”.

