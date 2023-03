Motorista bate o carro, perde o controle e sobe barranco no DF; veja fotos

CB Correio Braziliense

Durante o resgate, para não deixar o veículo descer e capotar, os militares tiveram que utilizar uma técnica para resgate - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Dois veículos bateram em uma via entre a L2 e L4, que dá acesso a Ponte Honestino Guimarães, na tarde deste sábado (25/3). De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), os condutores dos carros não se feriram. O caso ocorreu por volta das 14h50.

De acordo com a corporação, um dos veículos perdeu o controle após a colisão, invadiu a contramão e subiu o barranco às margens da pista. O motorista, 26, ainda se encontrava dentro do veículo quando os bombeiros chegaram. Durante o resgate, para não deixar o veículo descer e capotar, os militares tiveram que utilizar uma técnica para resgate. Veja fotos.









O CBMDF detalhou que, o condutor do veículo estava apresentando um quadro de nervosismo. Ele foi avaliado e transportado ao Hospital de Base, sem ferimentos aparentes.

O outro condutor, 48, de um Fiat fastback, não se feriu. O trânsito chegou a ser interrompido, e após a saída dos bombeiros, ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).



