Granada é encontrada em quadra de Águas Claras e mobiliza Bope e bombeiros

PG Pablo Giovanni

(crédito: material cedido ao Correio)

Uma granada de luz foi encontrada, na manhã deste sábado (25/3), pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em Águas Claras. A Operação Petardo foi acionada para averiguar o artefato explosivo, na quadra 207.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a granada foi encontrada sem pino, mas não explodiu. Ela foi recolhida e será explodida no batalhão da corporação.

Para atender a ocorrência, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e fizeram a evacuação da região.



