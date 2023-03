Começa a festa em Ceilândia

AS Amanda Sales

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Música ao vivo e senso de comunidade marcaram o início das comemorações dos 52 anos de Ceilândia na tarde de ontem. A praça do Trabalhador, na QNM 13, foi tomada por famílias e grupos que puderam aproveitar o show de 72 artistas locais divididos em dois palcos até o fim da noite de hoje. Um dos produtores desta festa, Robson Vilela, conhecido como Fusca, disse ao Correio que a expectativa de público era em torno de mil pessoas. A celebração teve inicio por volta das 16 horas com muitos brinquedos infláveis e pipas distribuídas para a garotada.

DJ Hércules, Cambio Negro e DJ Marquinhos da Smurphies foram alguns dos artistas a pisarem na comemoração no período da noite. Dentre os rappers que estavam previstos para se apresentar, estava o DJ Jamaíka que acabou falecendo, na última quinta-feira, e foi substituído por sua filha Saphira.

Nêgo Willian, 41, morador da região desde do nascimento foi um dos músicos a se apresentar na festança. Ele encantou o público na voz e violão com muitas músicas populares. "Quando eu subo no palco o sentimento de que prevalece é de pertencimento, sabe? Não tem nada melhor do que me apresentar para minha comunidade", disse.

Para ele a cidade é um berço de cultura, arte, companheirismo e solidariedade. "Ceilândia é muito mais do que uma comunidade carente. Não tenho um a para falar da onde nasci, isso aqui é um sonho nasci no lugar certo", desabafou.

Cidade de paz

O gerente comercial Emanuel Gomes Brito, 44, também acredita que a comemoração pacífica demonstra a verdadeira vocação de Ceilândia. "É uma quebra de paradigmas, as pessoas veem a nossa região como violenta e periférica. Então eles se depararem com essa organização, as famílias e tudo correndo bem é um vitória muito grande. Esse é o momento deles verem que somos mais do que violência e crime", conclui.

Junto com ele, sua esposa, Suzana Vieira, 44, conta que o casal mora na região há 18 anos e que para ela, a melhor parte é união entre a comunidade. "Esse tipo de evento me deixa muito feliz, é o momento de conhecer nossos vizinhos. Ter uma união mesmo, sabe? Conhecer gente de todos os estilos."

Moradora da região desde 3 anos de idade, Adélia Brandão de souza, 56, conta que sua história com Ceilândia já é antiga. "A cidade cresceu tanto, sabe? Estou muito feliz de presenciar mais um aniversário desse lugar que tanto gosto."

Sobre a reputação de Ceilândia, ela diz que muitas pessoas confundem os atos violentos de pessoas com a realidade da cidade. "Tem que parar de dizer que a minha cidade é violenta. As pessoas que são, e muitas vezes elas nem são daqui. Ela fica muito mal falada e nós temos muitos mais do que só crimes à oferecer."

"É muito gratificante ver os nossos artistas tendo o espaço que merecem. Perdemos nosso tão amado DJ Jamaika, mas temos muitos outros como ele. Nossa cidade é cultura pura." Por hoje, a festa continua, a partir das 18 horas o público vai poder aproveitar shows da banda Encosta N'eu, Andrézin Principe do Piseiro, Nêgo Rainner e Banda Imagem.





Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.