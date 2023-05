Semana começa com máxima de 27°C e umidade mínima em 30%

JE Júlia Eleutério

Apesar do frio na manhã desta segunda-feira (22/5), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) destaca que os termômetros devem subir e a temperatura máxima pode chegar a 27°C. Além disso, a umidade relativa do ar deve cair de 90% pela manhã para 30% no período da tarde.



O meteorologista do Inmet Olivio Bahia ressalta que não há chances de chuvas no Distrito Federal, típica desta época do ano. “Como não chove e não tem limpeza do ar, as pessoas acabam sentindo a umidade mais baixa,” explica.

Outro ponto destacado pelo especialista é o alto risco de incêndio. “Falta de chuvas por diversos dias, temperatura alta e umidade baixa são fatores que elevam os riscos,” comenta. Olívio pontua que não se deve jogar ponta de cigarro nas ruas e é necessário prestar atenção na limpeza de solo na agricultura.

Nesta época do ano, também nota-se a pouca nebulosidade que aumenta a radiação e índice ultravioleta. “É importante passar protetor solar, beber bastante líquido e evitar a exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes,” recomenda o especialista.

No DF, a mínima durante a madrugada e no início do dia foi de 11°C. O meteorologista aponta que aparentemente não haverá muita mudança no tempo para a semana, podendo haver um aumento de nebulosidade em alguns dias. “Noites e madrugadas frias e temperaturas relativamente quentes no decorrer do período.”



