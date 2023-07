Creche que atende crianças carentes na Estrutural precisa de ajuda

AP Ariadne Poles*

Atendendo a pelo menos 40 crianças de forma fixa e outras 15, entre 3 e 5 anos, que passam todos os dias pelo local para se alimentar, a creche Guerreiros da Alegria, localizado no bairro Santa Luzia, da Estrutural, está precisando de ajuda para manter suas atividades.

A instituição foi criada ainda durante a pandemia de covid-19 pela pedagoga e atual coordenadora da creche, Carmélia Teixeira da Silva Pereira, 36 anos, e por seu marido Santino Souza Oliveira, 36. À época, o casal residia no Guará, mas, diante da falta de recursos do local, preferiram mudar para o Santa Luzia, onde há três anos mantém o projeto.

"Meu trabalho aqui dentro da creche é pedagógico. Eu acolhi 40 crianças da favela Santa Luzia e estou dando esse amparo desde a pandemia. Oferecemos da alimentação ao trabalho pedagógico contínuo", conta Carmélia.

Para manter os serviços, a creche possui duas voluntárias, que esporadicamente recebem uma ajuda de custo de R$ 400.

Entre as crianças, quatro delas são portadoras de Transtorno de Espectro Autista (TEA) e uma possui Transtorno de deficit de atenção com hiperatividade (TDAH). Sou monitora, especializada em trabalho voluntário, mas não tenho essa competência atualmente, tão pouco a instituição, que hoje somente vive de doações", conta a pedagoga Keliane Gomes Lopes (Keila), 38 anos.

Também voluntária, Maltide Santana dos Santos, 63 anos, cozinha para as crianças há 7 meses. Ela conta que existe falta de recursos básicos para as refeições e para a higiene dos pequenos, mas que todo o esforço tem sua recompensa. "Tenho filhos, netos e bisnetos. O mesmo carinho que eu tenho com os meus, eu tenho com essas crianças. Alguns me chamam de avó, de tia, de mãe. Venho para cá sorrindo. E claro, que também vim pela amizade que fiz com a Carmélia", emociona-se.

Saiba como ajudar

Para quem quiser ajudar a instituição, basta entrar em contato pelo

WhatsApp da Carmélia: (61) 99159-8446. A chave pix para doações é o

número do telefone. Os interessados também podem acessar o Instagram da

instituição: @creche_guerreiros_da_alegria.

*Estagiária sob a supervisão de Suzano Almeida

