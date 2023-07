Ônibus terão reforço na Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ no domingo (9/7)

CB Correio Braziliense

Neste domingo (9/7), a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) reforçará a circulação dos ônibus do sistema de transporte público coletivo que passam ou têm como destino a Rodoviária do Plano Piloto. O objetivo é atender ao público que vai participar da 24ª Parada do Orgulho LGBTS de Brasília.

As viagens extras dos coletivos serão realizadas conforme a demanda, principalmente ao término do evento, previsto para as 22h. Já as tabelas horárias adotadas pelos ônibus serão as de domingo.

A concentração dos participantes ocorre em frente ao Congresso Nacional, com deslocamento até a Torre de TV e encerramento no Museu da República.

Metrô

O sistema metroviário do Distrito Federal também terá seu horário de funcionamento ampliado, neste domingo (9/7), devido a 24ª Parada do Orgulho LGBTS de Brasília, na área central da capital do país.

Normalmente, aos domingos, funcionamento é de 7h às 19h. Segundo o Metrô-DF, neste domingo (9/7), os trens circularão até as 22h30. Após as 19h, o embarque só poderá ser feito na estação Central, com desembarque em todas as estações. “Após análise da área operacional, em conjunto com as demais áreas de segurança pública, ficou definida a extensão do horário do Metrô. A ampliação foi considerada suficiente para atender a demanda dos usuários do sistema que irão retornar do evento”, informou o órgão.

