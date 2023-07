Brasília é a terceira cidade mais ensolarada do mundo; confira o ranking

RP Raphaela Peixoto*

Brasília é a terceira cidade mais ensolarada do mundo, como aponta uma pesquisa que elencou os melhores destinos para quem quer desfrutar de sol garantido. Segundo a pesquisa, realizada pela empresa Betway, a capital federal tem uma média de 12 horas e 16 minutos de luz por dia durante o ano.

De acordo com o levantamento, Brasília fica atrás somente de São Paulo e Rio de Janeiro, com 12h23 e 12h22, respectivamente. Veja 10 cidades que lideram o ranking:



1º São Paulo: 12h23



2º Rio de Janeiro: 12h22



3º Brasília: 12h16



4º Salvador: 12h14



5º Cidade do México: 11h50



6º Cancún/Mérida/Guadalajara: 11h49



7º Puebla: 11h39



8º Santa Cruz: 11h38

9º Málaga/Lagos/Faro/Sevilha: 11h34

10º Lisboa: 11h32

Ademais, Brasília também aparece em outros rankings da pesquisa com 5ª cidade mais quente do mundo e 8ª cidade com os ventos mais calmos do mundo.

Para fazer o compilado da cidades mais ensolaradas do mundo a empresa utilizou alguns dados das redes sociais como critérios de avaliação. Foram utilizados os seguintes parâmetros de avaliação:

Mês do ano com maior incidência de sol;



Temperatura média;



Quantidade de praias e distância até a praia mais próxima;



Precipitação média anual;



Intensidade dos ventos na região (em quilômetros);



Beleza cênica das cidades com base em hashtags do Instagram e visualizações/hashtags no TikTok;



Ponto de referência mais popular e visitado;



Popularidade das hashtags no Instagram;



Descobertas e vistas populares no TikTok.

