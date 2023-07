Menino de 12 anos se machuca em brinquedo no parque Nicolândia

MS Mariana Saraiva

(crédito: Material cedido ao Correio )

Um garoto de apenas 12 anos ainda se recupera de um acidente ocorrido em 2 de junho no brinquedo viking do Nicolândia Parque Urbano, localizado no Parque da Cidade. Na ocasião, o menino prendeu o pé entre o barco e a plataforma do brinquedo.

Segundo a mãe, "o acidente foi tão feio que rasgou o tênis de couro dele no meio”. De acordo com ela, todos começaram a gritar, quando o brigadista do parque foi chamado e colocou gaze no machucado. Mateus estava com cinto e barra de segurança, inclusive, colocados pelo instrutor do brinquedo.

Um motorista por aplicativo foi pedido pela família do jovem para que ele fosse levado até o Hospital Santa Lucia Sul. “Ele precisou passar por uma cirurgia, teve fratura e rompimento do tendão, que precisou ser reconstruído. Além de uma sutura de mais 20 pontos”, conta a mãe. Roberta afirma que o brinquedo voltou a funcionar cerca de 30 minutos depois do ocorrido.

A família informa que mesmo depois de um mês do acidente, o garoto segue se recuperando e sem pisar no chão, nem ir à escola. Ele tem ido ao hospital toda semana para trocar o curativo. “Ainda bem que temos plano de saúde, porque não recebemos assistência por parte do parque. Acredito que se ele não tivesse com tênis de couro forte, teria perdido o pé”, diz Roberta.

Mateus é um menino ativo, que gosta de jogar futebol. De acordo com a mãe, tem sido difícil para ele ficar sem andar. “Mateus está ansioso, mas tem se mantido compreensivo, contando os dias para saber que vai poder voltar a jogar bola”, frisou. No início de agosto, o pé do garoto passará por uma reavaliação onde será constatado o estado da recuperação. O diagnóstico confirmará se ele poderá ou não começar a fase de reabilitação com fisioterapia.

Para Roberta, o que mais assusta é o fato do parque não dispor de uma estrutura de atendimento médico para crianças. Por conta disso, a mãe abriu uma ocorrência na 9ª delegacia de polícia do Lago Norte.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do Nicolândia, que preferiu não se pronunciar no momento. O Correio deixa o espaço aberto para que o parque possa se pronunciar a respeito do caso posteriormente.



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.