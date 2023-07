Sábado é dia de vacinação, tanto para humanos quanto para animais

CB Correio Braziliense

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Os brasilienses poderão vacinar a família e os seus animais de estimação neste sábado (8/7). Para os humanos, serão disponibilizados 18 pontos de atendimento, com imunizantes contra covid-19, gripe e outras doenças. Poderão ser vacinados desde bebês a crianças, adultos, adolescentes e idosos. A lista completa dos locais, com horários de funcionamento e endereços, está disponível no site da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

JÁ para os animais, será disponibilizada a vacina antirrábica com 45 locais de atendimento, sendo exclusiva para cães e gatos. De acordo com a (SES-DF), a orientação é vacinar animais com mais de três meses, inclusive as fêmeas prenhas ou que estejam amamentando. Também é importante usar coleira, focinheira ou caixa de transporte. Confira o local mais perto de sua casa, no site da pasta.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.