Aos 53 anos, coronel da PMDF morre de infarto

Morreu na manhã desta segunda-feira (10/7), o Coronel Idenisio Bell, vítima de um infarto fulminante, o militar de 53 anos, estava em casa quando sofreu o mal súbito.

Na Polícia Militar do Distrito Federal desde 1992, Idenisio foi chefe da manutenção da PMDF e também foi chefe da capacitação física da instituição. Atualmente como policial da reserva, ele ocupava uma função na Casa Militar.



O velório do corpo do militar acontece a partir das 18h30, no Templo Capelania Evangélica da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) depois o corpo será trasladado para Fortaleza, onde o enterro será realizado, na cidade natal do militar.



Surpreendidos pelo falecimento e Idenisio Bell, familiares, amigos e colegas de farda do Coronel, lamentam a sua partida tão precoce e de forma repentina.

