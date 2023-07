Campanha do Rotary Club Brasília Lago Sul beneficia creche da Estrutural

CB Correio Braziliense

A ação beneficente do Rotary Club Brasília Lago Sul esteve nesta semana na Estrutural. O presidente da entidade, Mário Sérgio Cardoso, e o diretor, Jordivar Filgueira, entregaram à Creche São Francisco 115,9kg de produtos— arroz, óleo, flocão, macarrão, biscoitos, leite, polvilho, molho de tomate, açúcar e farinha de trigo. Na ocasião, a Casa da Amizade do Rotary Brasília Lago Sul contribuiu com a doação de absorventes, destinados às mães das crianças matriculadas na unidade de ensino.

No mesmo dia, a Casa da Amizade doou calçados, toalhas de banho, roupas femininas e infantis para a Creche Tia Tatá, na Vila Santa Luzia, que também faz parte da Estrutural. A campanha de alimentos da entidade tem parceria do Instituto Grupo Pão de Açúcar. A iniciativa começou a ser desenvolvida no período da pandemia para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social.

