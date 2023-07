Sarau abordará violência contra a mulher e aumento de feminicídios

JC João Carlos Silva*

(crédito: Divulgação)

O sarau intitulado Não ao Feminicídio, organizado pela poeta Nilva Souza e pelo Coletivo Celeiro Literário de Brasília, será realizado no próximo dia 21 de julho, na Asa Sul, com a participação de estudantes e vários artistas brasilienses. O evento tem como objetivo abordar a questão da violência contra as mulheres e o aumento dos casos de feminicídio no país, sobretudo em Brasília, como forma de ajudar na conscientização e combate a este tipo de crime.

Gratuito, o Sarau faz parte de um projeto mais amplo, que desenvolve oficinas de poesia em escolas públicas, a fim de orientar os alunos quanto ao respeito entre indivíduos e a construção de relacionamentos saudáveis. Na edição deste ano, será iniciado a partir das 17h no Colabora Café, localizado na Quadra 507 Sul.

Segundo os coordenadores, a iniciativa acontece todos os anos e os poemas produzidos por meio das oficinas também são reunidos em livros. As obras são disponibilizadas gratuitamente em plataformas digitais e distribuídas entre os alunos. A conclusão de cada edição é sempre feita com um sarau em que os alunos recitam poemas feitos por eles.



Informações sobre o evento

Data: 21/7

Horário: a partir das 17 horas



Local: Colabora Café, localizado na 507 Sul



Entrada gratuita



Instagram: @celeiroliterariobsb



* Estagiário sob supervisão de Hylda Cavalcanti

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.