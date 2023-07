Jojo Todynho se assusta em banheiro de cruzeiro: "É o Titanic?"

AE Agência Estado

Jojo Todynho - (crédito: Reprodução/Instagram)

Jojo Todynho postou no Instagram na segunda-feira, 10, que o banheiro da cabine que estava em um navio, durante viagem para Flórida, nos Estados Unidos, teve um cano estourado e alagou todo cômodo. Impressionada, a famosa disse que não sabe como o incidente aconteceu e que imaginou que poderia ser algo pior.

"Gente, me deu um desespero agora! Não sei o que aconteceu. Meu banheiro, o cano, sei lá, explodiu! Me deu um desespero. Eu gritando: Renata, é o Titanic. Eu estou passando mal. Acho que a válvula estourou. Eu só sabia gritar", contou Jojo.

"Eu não fiz nada. O negócio estourou sozinho. Qual o nome da mulher do Jack Leonardo DiCaprio em Titanic (1997)? Rose Kate Winslet, não, senhor. Eu sei que tenho que me consertar com Deus. Não era para eu estar aqui", contou.

A amiga da artista também alertou sobre a possibilidade de ser necessário pagar pelo conserto do cano. "Eu não quebrei nada, o negócio explodiu! Eu não destruí nada! Não é possível, cara", finalizou.

Ela compartilhou depois que um funcionário do navio esteve presente no local para entender o ocorrido.

