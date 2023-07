Relator do PLN do reajuste para forças de segurança prevê aprovação sem sustos

SA Suzano Almeida

Gilvan Máximo será o relator do PLN do reajuste das forças de segurança do DF - (crédito: Camara dos Deputados)

O Correio teve acesso em primeira mão, nesta quarta-feira (12/7), ao parecer do deputado federal Gilvan Máximo (Republicanos-DF), relator do Projeto de Lei do Congresso (PLN) que pretende garantir recursos para o reajuste de 18% - dividido em duas parcelas - para as forças de segurança do Distrito Federal.



O relatório será apreciado, nesta quarta, às 12h, pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional. Segundo o relator, a previsão é que o parecer seja aprovado sem surpresas e levado ao Plenário ainda hoje.

No documento, o parlamentar garante na lei o escopo para que o governo federal possa enviar ao Congresso Nacional a medida provisória (MP) com a transferência de recursos da União para o pagamento dos agentes. A MP, a partir de seu envio, precisa ser votada em até seis meses, podendo caducar e perder validade, caso o Legislativo não a leve à apreciação em plenário, antes da data limite.

Se aprovado, nessa sessão, pelo conjunto geral dos deputados, em plenário, o projeto será enviado à Presidência da República, que enviará uma MP transferindo os recursos para o reajuste.

De acordo com a proposta, a primeira parcela seria paga a partir de agosto, com impacto até o final deste ano de R$ 372,2 milhões. Com a segunda parcela paga em janeiro, até o final do próximo exercício (2024), o total ultrapassa os R$ 685 milhões.

"É um privilégio está relatando esse projeto. Depois de muita conversa, aprovaremos o PLN enviado pelo governo dando o reajuste para as forças de segurança do DF, que são as melhores do Brasil. Tudo foi muito bem conversado e negociado com o governo e vamos aprovar, hoje, o relatório dando esse aumento para a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros", afirma Gilvan Máximo.

O relator explica, ainda, que emendas com outros pedidos de recursos para outras áreas foram incluídas no texto, mas que apenas o aumento para as forças de segurança do DF tem acordo. Máximo disse que precisou rejeitar as propostas, mas que algumas devem ser debatidas na sessão de hoje.

Parecer Pln 12 2023 Gm by CorreioBraziliense on Scribd

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.