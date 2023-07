Bolsonaro vai depor à PF sobre plano de golpe nesta quarta-feira (12/7)

CB Correio Braziliense

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prestará, às 14h, desta quarta-feira (12/7), novo depoimento à Polícia Federal (PF). A audiência é parte da investigação sobre um suposto plano de golpe de Estado relatado pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES), que envolveria, além do ex-presidente da República, o ex-deputado Daniel Silveira.

Do Val afirmou que a trama teria como objetivo manter Bolsonaro no poder após a vitória democrática nas urnas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o senador, o assunto foi tratado durante reunião com Silveira e na presença de Bolsonaro.

O novo depoimento foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, em junho passado. Esta deve ser a quarta oitiva do ex-presidente apenas este ano. Ele já prestou esclarecimentos sobre as joias sauditas, as fraudes em dados de vacinação e os atos golpistas.

*Com informações do jornal O Estado de S. Paulo

