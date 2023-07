Vídeo: Homem encontra saruê no motor do carro, em Ceilândia

CB Correio Braziliense

Saruê é resgatado na Ceilândia - (crédito: BPMA)

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) resgatou um saruê na tarde desta sexta- feira (14/7), em um estacionamento atrás de um terminal de ônibus, em Ceilândia. Os agentes foram chamados por um homem que acionou o batalhão depois de ter encontrado o animal no motor de seu veículo.

Segundo o Instituto Brasília Ambiental (Ibram ) o saruê é um animal silvestre comum em todo o continente. Ele se adapta facilmente às regiões urbanas, devido à disponibilidade de alimento e de abrigo. Geralmente o saruê pode entrar numa casa em busca de alimento, proveniente de lixo mal acondicionado ou sobras de ração nos comedouros de cães e gatos.

Outra razão da presença deles perto de residências é a procura por um local tranquilo e considerado seguro para cuidar de sua ninhada, como os forros.

Veja o momento do resgate:

