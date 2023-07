Votação do novo mascote para o planetário de Brasília vai até dia 21

JC João Carlos Silva*

Os personagem "candidatos" a mascote são: Atlas, Orby, Marisol, Luizinho e Astronaldo - (crédito: Divulgação SECTI-DF)

O novo mascote do Planetário de Brasília será escolhido a partir da votação que vai durar até o próximo dia 21. Os cinco personagens foram divulgados na terça-feira (11/7). Eles podem ser votados pela caixa de pergunta, publicada nos stories do perfil de Instagram da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (SECTI-DF) e também presencialmente, na sede do planetário, que funciona de terça a domingo, das 7h30 às 19h, com entrada gratuita.

Os personagem são: Atlas, Orby, Marisol, Luizinho e Astronaldo. Cada uma das opções é baseada no sistema solar, na astronomia e na astronáutica. Com a iniciativa, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI-DF) pretende utilizar a figura como forma de difusão do conhecimento científico por meio de atividades lúdicas e pedagógicas.



Para o secretário de ciência, tecnologia e inovação do DF, Gustavo Amaral, a votação serve para aproximar o planetário do público mais jovem, a fim de incentivar o interesse pela ciência e a tecnologia “Neste sentido, acreditamos que o novo mascote será um importante instrumento de divulgação científica.”



