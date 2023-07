Motociclista perde dedo do pé após colisão envolvendo carro e caminhão

CB Correio Braziliense

15/07/2023 - Acidente na Epia Sul envolvendo uma moro, um caminhão e um carro - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Na manhã deste sábado (15/7), duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um carro, uma moto e um caminhão. A colisão aconteceu Estrada Parque Indústria e Abastecimento Sul (EPIA Sul), na altura da antiga Floricultura do Núcleo Bandeirante.

Chegando no local do acidente, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Brasília (CBMDF), que não tem dados da dinâmica da colisão, encontrou um homem de 56 anos no chão. Ele conduzia a moto, uma Yamaha J6 azul, e estava com várias escoriações pelo corpo, traumatismo cranioencefálico. O homem sofreu ainda a amputação traumática do dedo mínimo do pé direito e apresentava sintomas de uma possível hemorragia interna. Ele foi transportado para o Hospital de Base de Brasília consciente, desorientado e instável.

O motorista do carro, um VW Gol preto, de 35 anos, estava com dores na região lombar e com sinais de dormência no braço direito. Ele foi levado para o Hospital de Base consciente e desorientado.

O condutor do caminhão, um homem de 45 anos, não apresentou ferimentos.

As duas faixas de rolamento da EPIA Sul foram parcialmente interditadas durante o atendimento, impactando o trânsito na região. A batida entre o caminhão e o carro também causou um vazamento de diesel do tanque de combustível do caminhão. A Polícia Militar do Distrito Federal ficou responsável pelo local.



