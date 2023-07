Recanto das Emas recebe mutirão de atendimento oftalmológico neste sábado

CB Correio Braziliense

Exame de vista - (crédito: Unsplash/Divulgação)

O mutirão final de atendimento oftalmológico e escolha de óculos do projeto Em um Piscar de Olhos ocorre neste sábado (15/7), até às 15h, no auditório da Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas. Foram convocados a participar, no total, 609 alunos, que já haviam passado pela triagem inicial para um possível diagnóstico de doenças de saúde ocular.

O intuito do Em um Piscar de Olhos é diagnosticar, de forma precoce, seis fatores de refração que podem ocasionar problemas oftalmológicos, até mesmo a cegueira, em crianças a partir de seis meses de idade, jovens e adultos. Disponibilizando gratuitamente o serviço de triagem de acuidade visual, a equipe do projeto faz visitas escolas públicas, estaduais e municipais do Brasil, criando um melhor fluxo de atendimento para os alunos que precisam do tratamento.

A triagem é feita com o auxílio do Spot Vision Screener, um equipamento portátil capaz de detectar problemas de visão em pacientes por meio de uma análise dos olhos do paciente. Desta forma, se a patologia ocular for diagnosticada precocemente, o projeto tem o potencial de reduzir entre 60% e 80% os casos de cegueira de crianças e jovens.



