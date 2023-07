Com a presença de Celina Leão, Correio debate onda de feminicídio no DF

LB Laezia Bezerra

violencia feminicidio - (crédito: Pacífico)

O Correio Braziliense promove, na quinta-feira (20/7), um seminário para debater os inúmeros casos de feminicídios ocorridos no Distrito Federal. O evento contará com a presença da governadora em exercício do DF, Celina Leão (PP) e será realizado no auditório do Correio, com mediação dos jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre Souza.

O objetivo do debate é discutir soluções para o enfrentamento de um problema social grave, que atinge toda a sociedade brasiliense. No primeiro semestre de 2023, o Distrito Federal contabilizou mais registros do crime que em todo o ano passado. Somente de janeiro a junho, foram 20 casos ocorridos nas regiões do DF. Ao longo de todo o ano de 2022, 17 mulheres foram assassinadas.

A governadora Celina Leão ressalta a necessidade de debater e dialogar, cada vez mais, sobre o tema do feminicídio. "A quantidade de casos no DF é assustadora. Estamos trabalhando incansavelmente para diminuir esse dado, e o Correio Braziliense, chamando novamente esse debate, colabora muito com as ações para diminuição do crime. Será um momento para discutir e avaliar, para cada vez mais nos empenharmos como Estado. Importante também para que todas as redes presentes no seminário façam uma relevante discussão sobre o assunto", destacou.

Além da governadora Celina Leão, outras autoridades confirmaram presença no evento: Sandro Avelar, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal; Antônia Carneiro, defensora pública chefe do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres; Cristina Tubino, presidente da Comissão de Enfrentamento da Violência Doméstica da OAB/DF; Daniel Bernoulli, promotor de Justiça do Distrito Federal; Vera Lúcia Santana Araújo, integrante da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) e ativista da Frente de Mulheres Negras do DF; e Rita Lima, assessora internacional do Ministério das Mulheres.

Também vão participar das discussões a delegada Letizia Lourenço, chefe da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) e a perita criminal Beatriz Figueiredo, diretora da Divisão de Perícias Externas do Instituto de Criminalística do DF.

O seminário será realizado no auditório do Correio Braziliense com transmissão pelo no site e nas redes sociais do jornal.

A jornalista Ana Maria Campos, destaca a participação do Correio em debates que mobilizam a cidade. "É uma mão que ajuda a despertar as pessoas na busca de soluções para os graves problemas. Foi assim no combate à corrupção, na paz no trânsito e agora como luz para salvar mulheres em risco", ressalta.

A primeira edição do seminário, realizada em 7 de março, contou com a presença da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e do secretário-executivo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Ricardo Cappelli, além de autoridades locais.

Na ocasião, a ministra classificou o feminicídio como um "mal do século", que deveria ser debatido com propostas de melhoria no acolhimento para as mulheres denunciarem. "O feminicídio é o ápice. A gente sempre costuma dizer que é o final. Para chegar a esse ponto, a gente já deve ter passado por várias outras situações bem complicadas que, infelizmente, às vezes, são negadas", explicou.





