Abertas as inscrições para colônia de férias dos Centros Olímpicos

O período de inscrições para a Colônia de Férias nos Centros Olímpicos e Paralímpicos (COPs), do Distrito Federal, estará aberto de 20 a 28 de julho. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas na secretaria de cada unidade esportiva. Nove centros olímpicos localizados nas regiões da Estrutural, Brazlândia, Recanto das Emas, Gama, Planaltina, Santa Maria, Parque da Vaquejada, Setor O e Sobradinho fornecerão programação de atividades durante esse período.

Nesta edição, as crianças terão a oportunidade de experimentar diversas modalidades esportivas, como saltos a distância, polo aquático, vôlei e futebol. Além disso, será oferecida uma variedade de atividades recreativas e educativas, incluindo dinâmicas de caça ao tesouro, recreação na piscina, musicalização infantil, brincadeiras de roda, atividades de psicomotricidade, alongamento, relaxamento e sessões de cinema.

O secretário interino de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, ressalta a importância desse momento para as crianças. “A colônia de férias dos Centros Olímpicos e Paralímpicos é uma oportunidade para as crianças aproveitarem as férias de forma saudável, praticando esportes e participando de atividades recreativas. É um período de desenvolvimento integral, no qual eles podem experimentar novas modalidades esportivas, interagir com outras crianças e aprender valores fundamentais, como trabalho em equipe e respeito.”

As aulas recreativas serão conduzidas pelos professores do Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social (Ibres), empresa responsável pelo projeto pedagógico das unidades esportivas. A colônia de férias é aberta a toda a comunidade, não se limitando apenas aos alunos da rede pública, que já frequentam os centros esportivos.

*Com informações da Agência Brasília

