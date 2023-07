Aeroporto de Brasília prevê alta movimentação nas férias de julho

CB Correio Braziliense

Além das baixas temperaturas, o inverno promete alta movimentação no aeroporto de Brasília. A administradora do terminal espera que aproximadamente 1,3 milhão de passageiros passem pelo terminal em julho, com base nas projeções e tendências de demanda da Inframerica.

A expectativa é de cerca de 9 mil pousos e decolagens no local. Para atender à demanda, também estão previstos 67 voos extras. Segundo o terminal, os destinos nacionais mais procurados devem ser Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Belo Horizonte. A busca por voos internacionais também deve ser alta, com grande procura por cidades como Orlando, Miami, Lisboa, Buenos Aires, Lima e Cidade do Panamá.

Esse aumento do fluxo é impulsionado pelas férias escolares e recessos. O terminal também ressalta que Brasília tem grande importância em voos domésticos, o que contribui para a alta movimentação. Apesar desses fatores, o fluxo de passageiros no aeroporto ainda deve ficar 15% abaixo do que no mesmo período de 2019.

Prepare-se para voar

A fim de atender adequadamente à alta demanda de passageiros, o terminal está investindo em medidas que tragam maior conforto aos que passarem por lá. As equipes também estão de prontidão para auxiliar os clientes a todo momento. “O Aeroporto de Brasília está comprometido em oferecer uma experiência agradável para todos os passageiros”, afirmam.

Os responsáveis pelo local pedem que os passageiros fiquem atentos às regras do terminal e às recomendações dos órgãos reguladores e das companhias aéreas. Também ressaltam que aqueles que vão viajar cheguem com duas horas de antecedência, portando os documentos necessários para embarcar.



