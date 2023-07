Idec financiará iniciativas de consumo responsável e sustentável

AL Ana Luiza Moraes*

Logo da 'Semana Sustentável', ação do Idec que busca financiar iniciativas que promovam o consumo e a produção sustentável e responsável. - (crédito: Instituto de Defesa ao Consumidor (Idec))

Até o próximo domingo (23/7), organizações da sociedade civil, movimentos sociais e coletivos diversos poderão enviar propostas de ações sustentáveis ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). O objetivo é financiar ações que promovam a produção e o consumo responsável e sustentável, levando em conta questões como justiça socioambiental, raça, gênero, renda e regionalidade.

A iniciativa faz parte da ‘Semana Sustentável’, criada pelo Idec para participar da "Green Action Week" (Semana da Ação Verde), campanha global promovida pela Sociedade Sueca de Proteção à Natureza, integrada por organizações de diversos países. No Brasil, a "Semana Sustentável” acontece desde 2017, e desde 2020, no formato online.

Este ano, o órgão procura financiar iniciativas que apresentem propostas de implementação de alternativas e de mudanças sistêmicas para o combate aos impactos negativos da falta de sustentabilidade. O Idec planeja apoiar até cinco projetos, com orçamentos de até R$ 13.800 para cada um deles. Cada organização pode enviar apenas uma proposta.

Requisitos

Organizações sem fins lucrativos, movimentos sociais, associações voluntárias, associações comunitárias, de moradores e/ou outras organizações da sociedade civil podem participar da seleção, desde que preencham os seguintes requisitos: ter, pelo menos, três anos de atuação e/ou experiência na temática de produção e consumo responsável e sustentável; e não serem membros da Consumers International.

As ações sugeridas podem estar incluídas nas agendas de sistemas alimentares, energia, gestão de resíduos, mobilidade, economia circular, vestuário e serviços financeiros entre outros, mas não precisam estar restritas a esses temas. Tais propostas precisam, ainda, ser executadas entre 21/08/2023 e 19/11/2023, sem possibilidade de aditamento de prazo.

As entidades selecionadas terão acompanhamento financeiro das atividades por parte do Idec, e serão responsáveis por garantir a transparência das informações, bem como gerar relatórios de despesas e encaminhar cópias digitalizadas dos documentos fiscais via e-mail. Na hipótese de o recurso não ser integralmente utilizado pela associação até 19 de novembro de 2023, será obrigatória a devolução do saldo restante ao Idec.

Até às 23h59 do próximo domingo (23/7), as propostas poderão ser enviadas por meio do e-mail projetos@idec.org.br. Caso preencham todos os requisitos, as corporações interessadas serão avaliadas entre 24 de julho e 15 de agosto. O modelo de proposta, informações sobre o cronograma, seleção, financiamento, bem como detalhes sobre as últimas iniciativas apoiadas, estão disponíveis no site do Idec.

*Estagiária sob a supervisão de Hylda Cavalcanti

