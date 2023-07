Homem de 42 anos morre após se afogar em barragem de Goiás

CB Correio Braziliense

Um homem de 42 anos morreu, na tarde deste domingo (16/7), após se afogar na Barragem de Queimados, em Palmital (GO), município de Marajó - (crédito: CBMDF)

Um homem de 42 anos morreu, na tarde deste domingo (16/7), após se afogar na Barragem de Queimados, em Palmital (GO), município de Marajó. A vítima foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros de Goiás e do Distrito Federal a cinco metros da margem e quatro metros de profundidade.



Em apoio aos bombeiros de Goiás, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 14h30 para a ocorrência de afogamento nas imediações da Barragem de Palmital.

Segundo relato do solicitante da ocorrência, o homem de 42 anos estava desaparecido há duas horas. Chegando ao local, a equipe de mergulhadores iniciou os trabalhos de busca e resgate.

Após 15 minutos, o corpo foi encontrado. A vítima já estava sem sinais vitais e foi localizada a cinco metros da margem e a quatro de profundidade. As Polícias Militar e Civil do Estado de Goiás foram acionadas.

