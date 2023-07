Socióloga afirma que no DF são mais de 400 órfãos do feminicídio, desde 2015

MS Mayara Souto

A socióloga e Diretora de Artesanato e Microempreendedor Individual da Secretaria de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedorismo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Raíssa Rossiter, participa, nesta quinta-feira (20/7), do seminário Combate ao Feminicídio: Responsabilidade de todos. Ela chamou atenção aos órfãos de vítimas de feminicídio.

“A violência contra as mulheres, a despeito de todos avanços que temos das leis no país, como a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicidio, nos temos visto esse problema cada vez mais grave com a perda de vidas de mulheres. Temos aqui, também, um grande número de órfãos do feminicídio. São mais de 400 crianças, desde que eles começaram a ser registrados (em 2015)”, destaca.



Do ponto de vista do órgão em que ela trabalha, Raissa comenta que “o caminho do empreendedorismo é uma trilha pra superar o ciclo da violência doméstica” e acrescenta: “A autonomia das mulheres é um pilar importante”.

Sobre o Evento



O Distrito Federal registrou a 21ª vítima de feminicídio no mês de junho. Além disso, o primeiro semestre de 2023 já superou em número de mortes por feminicídio o ano de 2022 inteiro.



Sabendo da importância de manter o diálogo sobre o assunto, o Correio Braziliense realiza nesta quinta-feira (20/7) a segunda edição do evento Combate ao Feminicídio: uma responsabilidade de todos.

Participam do evento autoridades como a governadora em exercício, Celina Leão (PP); o secretário de Segurança Pública do DF,Sandro Avelar; e a secretária nacional de Enfrentamento à Violência Contra Mulheres, Denise Motta Dau,