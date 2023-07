Combate ao feminicídio é tema de debate no Correio; acompanhe

CB Correio Braziliense

Celina Leão na abertura do seminário 'Combate ao feminicídio: uma responsabilidade de todos' - (crédito: Roberto Fonseca/CB/D.A. Press)

Autoridades, representantes da sociedade civil e especialistas das áreas social e jurídica debatem, na tarde desta quinta-feira (20/7), a onda de crimes contra as mulheres que assola o Distrito Federal. Trata-se da segunda edição do seminário Combate ao feminicídio: uma responsabilidade de todos. O debate é transmitido ao vivo pelas redes sociais do Correio, como Facebook e YouTube. Acompanhe abaixo:

O seminário é dividido em dois painéis: o primeiro — Punição mais severa é o caminho? — abordará punições para feminicidas. No segundo painel — Redes de apoio contra a violência: educar para transformar — serão discutidas formas de acolhimento às vítimas e como educação e informação podem ajudar as mulheres a se libertarem do ciclo da violência.

Participarão do evento a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP); o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar; a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves; a assistente da assessoria internacional do Ministério das Mulheres, Rita Lima; a integrante da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) e ativista pela Frente de Mulheres Negras no DF, Vera Lúcia Santana Araújo; a defensora pública e chefe do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, Antônia Carneiro e a coordenadora do Observatório Pop Negra da Universidade de Brasília (UnB), Majorie Chaves.

Também confirmaram participação a perita criminal e diretora da Divisão de Perícias Externas do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do DF, Beatriz Figueiredo; a presidente da Comissão de Enfrentamento da Violência Doméstica da seccional DF da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), Cristina Tubino; a assessora Sênior na área de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da ONU Mulheres Brasil, Wânia Pasinato; o promotor de Justiça do Distrito Federal, Daniel Bernoulli; a delegada-chefe da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), Letízia Lourenço e o representante do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres do Núcleo Bandeirante, Ben-Hur Viza.