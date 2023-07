Desmonte de políticas públicas contribuem para o aumento de feminicídios

MS Mariana Saraiva

Rita Lima - Assessora Internacional do Ministério das Mulheres - (crédito: Minervino Jr.)

A assessora internacional do Ministério das Mulheres Rita Lima abriu, nesta quinta-feira (20/7), o segundo painel do seminário "Combate ao feminicídio: uma responsabilidade de todos", promovido pelo Correio. Em sua fala, a servidora afirmou que o crescimento no número de homicídios tem relação direta com o desmonte de políticas de prevenção.

“A ausência de equivalentes públicos da violência contra mulher é um prato cheio e faz com que pessoas e instituições reproduzam opressões” , diz a membro do Ministério das mulheres.

Para ela, as políticas públicas precisam assegurar que os direitos humanos e das mulheres estejam no currículo das escolas.“E preciso fomentar um novo olhar sobre as mulheres, reconfigurar a nossa mente. Mas para isso é necessário transformar uma cultura de visão de mundo” , afirma Rita Lima.

A assessoria é defensora pública de carreira e tem um história de atuação em casos de violência doméstica e em prol dos direitos da mulher. E atualmente está cedida ao Ministério das Mulheres.

Programação

Esta é a segunda edição do seminário Combate ao Femincídio: Uma Responsabilidade de Todos. Logo após a abertura do evento, a delegada-chefe da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), Letízia Lourenço, vai participar de um pré-painel. Em seguida, acontece o primeiro painel, que tem como tema “Punição mais severa é o caminho?” e contará com as presenças de: Antônia Carneiro, defensora pública chefe do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres; Cristina Tubino, presidente da Comissão de Enfrentamento da Violência Doméstica da OAB-DF; Daniel Bernoulli, promotor de Justiça do DF; e Beatriz Figueiredo, perita criminal e diretora da Divisão de Perícias Externas do Instituto de Criminalística.

Logo após, a integrante da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) e ativista da Frente de Mulheres Negras do DF, Vera Lúcia Santana Araújo, fará a abertura do último painel do seminário, que debaterá as “Redes de apoio contra a violência: educar para transformar”. Os convidados são: Rita Lima, assessora internacional do Ministério das Mulheres; Ben-Hur Viza, representante do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres do Núcleo Bandeirante; Wânia Pasinato, assessora sênior na área de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da ONU Mulheres Brasil; e Majorie Chaves, coordenadora do Observatório POP Negra da UnB.